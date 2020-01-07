«Красная секунда»: почему пассажиры общественного транспорта регулярно получают травмы?

Очередной выпуск документальной передачи «Красная секунда» будет посвящен теме общественного транспорта.

В новостях почти никогда не пишут о том, как общественный транспорт ходит по графику, хотя могли бы, ведь любая поездка, завершившаяся без происшествий - тоже маленькое достижение. В то же время на дорогах Таллинна регулярно происходят аварии, когда травмы получают пассажиры.

Например, в 2016 и 2017 году от падения в резко маневрирующих столичных автобусах пострадали, соответственно, 46 и 39 человек, но в 2018 году эта цифра выросла до 58, а за первые семь месяцев 2019 года поездка на автобусе закончилась больницей уже для 51 пассажира.

Водители автобусов объясняют несчастные случаи необходимостью резко тормозить из-за неожиданно перестраивающихся перед общественным транспортом автомобилей, а также тем, что некоторые пассажиры не могут оторвать взгляд от мобильного телефона после входа в автобус, сообщила в четверг вечерняя новостная программа "Актуальная камера".

Другая причина падений - отвлечение внимание на мобильный телефон или валидатор, когда пассажир не держится за поручни.

По словам главы отделения неотложной помощи Северо-эстонской региональной больницы Кристийны Пылд, в автобусах чаще всех получают травмы пожилые люди: в основном речь идет о ранах на голове, ушибах головы и спины, а также небольших переломах, например, запястий.

Не меньшие опасности поджидают и пассажиров междугородних автобусов.

Так, закон обязывает пассажиров использовать ремни безопасности, но лишь в том случае, если автобус ими оборудован.

По словам ведущего эксперта транспортного отдела Департамента шоссейных дорог Мика Мянник сообщил, что данное требование, например, не распространяется на автобусы, выпущенные до октября 2007 года.

Согласно статистике ведомства, по дорогам Эстонии ездит 2911 как минимум восьмиместных автобусов, львиная доля которых - 2097 - были выпущены до 2007 года. Это значит, что наличие ремней безопасности в данных транспортных средствах не является обязательным.

В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что они не располагают точными данными о том, сколько именно автобусов не имеет ремней безопасности. В то же время, начиная с 2013 года в конкурсах на обслуживание уездных автобусных линий могут участвовать только фирмы, автобусы которых оснащены ремнями безопасности.

Напомним, что в Харьюмаа вблизи Кейла-Йоа полный пассажиров автобус Atko 18 июля врезался в остановившийся на обочине грузовик. В ДТП пострадали 26 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Водитель сказал руководству Atko, что его ослепило солнце.