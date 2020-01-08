«Красная секунда»: почему поездка на общественном транспорте может закончиться в больнице

В общественном транспорте мы доверяем себя водителю. Пассажир не может предотвратить ДТП. В случае аварии или резкого торможения находящиеся в салоне автобуса люди могут упасть или получить серьезные травмы. В наших силах сделать поездку приятно и безопасной. Просто нужно знать, что для этого необходимо сделать.