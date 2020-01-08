Ср, 8.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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  • «Красная секунда»: почему поездка на общественном транспорте может закончиться в больнице

«Красная секунда»: почему поездка на общественном транспорте может закончиться в больнице

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен общественному транспорту.

В общественном транспорте мы доверяем себя водителю. Пассажир не может предотвратить ДТП. В случае аварии или резкого торможения находящиеся в салоне автобуса люди могут упасть или получить серьезные травмы. В наших силах сделать поездку приятно и безопасной. Просто нужно знать, что для этого необходимо сделать.

Дельные советы вы получите в новом выпуске «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!

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