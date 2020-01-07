Андрес Анвельт приступил к работе в Powerhous

Андрес Анвельт возглавлял Центральную криминальную полицию, а также занимал пост министра юстиции. Он ушел в отставку с поста министра внутренних дел в 2018 году по личным причинам, а также вышел из Социал-демократической партии, в которой состоял с 2009 года.

«В нашем отделе по связям с общественностью существует внутреннее правило, согласно которому чтобы войти в нашу команду, ты должен побыть, по меньшей мере, министром, а лучше министром внутренних дел. Кстати будет, если ты занимал ранее и иную министерскую должность, а лучше две, - написал Мягги в Facebook. - Здорово, если ты написал книгу, хорошо говоришь и пишешь, обладаешь актерским мастерством и можешь играть в каком-нибудь сериале или даже написать его».