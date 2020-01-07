На Рейди-теэ вводят переменный скоростной режим: как это повлияет на водителей?

Как сообщил порталу rus.err.ee заместитель главы таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа, с 8 января на Рейди теэ останутся только электронные табло.

По его словам, выключенное электронное табло будет свидетельствовать о том, что на Рейди теэ по умолчанию действует ограничение скорости для населенного пункта, то есть 50 км/час.