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На Рейди-теэ вводят переменный скоростной режим: как это повлияет на водителей?

Открытие Рейди-теэ.

ФОТО: Eero Vabamägi

В среду на столичной магистрали Рейди теэ уберут обычные знаки ограничения скорости, а разрешенная скорость движения будет регулироваться электронными табло, которые будут устанавливать скоростной режим в диапазоне 30-50 км/ч в зависимости от дорожной обстановки, сообщает Rus.ERR.

Как сообщил порталу rus.err.ee заместитель главы таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа, с 8 января на Рейди теэ останутся только электронные табло.

По его словам, выключенное электронное табло будет свидетельствовать о том, что на Рейди теэ по умолчанию действует ограничение скорости для населенного пункта, то есть 50 км/час.

Рюйтельмаа не стал комментировать, когда нарушающих скоростной режим водителей начнут штрафовать на основании данных установленных вблизи Рейди теэ фоторадаров. "Не нарушайте правила и вам будет не о чем беспокоиться", – посоветовал он.

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