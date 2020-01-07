В давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране погибли 35 человек

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались сотни тысяч людей.

«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры», - заявил глава скорой помощи города.

Во многих иранских городах во вторник проходят массовые акции в память о погибшем генерале, а также протесты против действий США. Демонстранты несут с собой портреты Сулеймани, многие из них скандируют: «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами на траурном митинге в Кермане пообещал «сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты» за убийство Сулеймани.

Также во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.

Высший совет нацбезопасности Ирана, в свою очередь, представил 13 вариантов ответа на убийство американцами Касема Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани.

Как сообщают американские СМИ, власти США, в свою очередь, отказали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во въездной визе. Ранее дипломат намеревался прибыть в Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН.

Как был убит генерал Сулеймани

Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит 3 января в Ираке в результате авиаудара США. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Во время авиаудара Сулеймани находился в автомобиле в аэропорту Багдада. По данным газеты Washington Post, удар по колонне автомобилей нанесли беспилотники. В иранском Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что удар был направлен на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана: «США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире».

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.