WADA начинает масштабные расследования допинговых нарyшений в тяжелой атлетике

В воскресенье ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании "культуры коррупции" и сокрытии допинга. Также в фильме бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне спортсменка из Таиланда Раттикан Гульнои призналась в употреблении допинга.

"WADA может подтвердить, что ее независимый отдел расследований осведомлен об обвинениях и продолжит наводить справки о возможных нарушениях всемирного антидопингового кодекса. Поскольку эти расследования продолжаются, WADA в настоящий момент не имеет никаких дополнительных комментариев по этому поводу", - говорится в сообщении на сайте агентства.