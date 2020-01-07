Исследование: жители Эстонии все еще не понимают всех тонкостей пенсионной реформы

Наиболее всего люди осведомлены о том, что при снятии денег со второй пенсионной ступени, придется заплатить подоходный налог: в курсе этого 60% респондентов. О том, что накопление можно продолжить самостоятельно через инвестиционный счет, знают 54%. Знают о возможности приостановить взносы 38% респондентов, 36% в курсе влияния снятия денег на их базу годового дохода и на рост их подоходного налога, и только 29% знают о новой возможности присоединения к системе для тех, кто этого не сделал.

«Результаты исследования вызывают беспокойство, потому что осведомленность о планируемой реорганизации низкая, особенно среди экономически более уязвимых целевых групп. Выше осведомленность среди людей с высшим образованием, высокой профессиональной позицией и более высокими доходами. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет наименее осведомлены о реформе», – пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Желают продолжить накопление во второй ступени 35% респондентов, а 20% респондентов желают покинуть ступень, а 7% хотели бы продолжить накопление через создаваемый инвестиционный счет. 35% респондентов еще не решили, что они будут делать после вступления пенсионной реформы в силу, поскольку, по их оценкам, информации недостаточно.

«Высвобождающиеся деньги планируют люди чаще всего инвестировать в недвижимость, положить на накопительный или расчетный счет. Для возраста от 24 до 34 лет самым популярным оказался план инвестирования в недвижимость. Четверть респондентов пустили бы освободившиеся деньги на погашение кредита или долга. Примерно столько же потратили бы на покупки или поездки», – сказала Кати Воометс.

Результаты опроса показали, что только 12% жителей, желающих в дальнейшем инвестировать, имеют для этого достаточный опыт. Четверть респондентов имеют небольшой опыт, и только 43% обладают соответствующими знаниями, но не имеют опыта инвестирования.

Почти половина опрошенных хотят продолжать работать в пенсионном возрасте, чтобы обеспечить себе достойный доход после выхода на пенсию. 30% полагаются на вторую пенсионную ступень, и почти столько же надеются на сбережения и вклады. И только 17% респондентов ждут поддержки от детей в пенсионном возрасте.

«Исследование показало, что самый большой страх людей по поводу второй ступени заключается в том, что инфляция съест деньги, и накопленных денег будет слишком мало, чтобы они помогли в будущем. На самом деле, доходность фондов второй ступени опережала инфляцию в течение 82% всего времени. В будущем деньги, собранные во второй ступени, внесут значительный вклад в нашу пенсию, но также необходимо и дополнительно откладывать», – поясняет Кати Воометс.