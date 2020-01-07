Вт, 7.01.2020
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  • IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям ребенка, на которого упал комод

IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям ребенка, на которого упал комод

Комод IKEA.

ФОТО: Shutterstock

Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере 46 миллионов евро. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой CBC News.

Как стало известно, за последние годы из-за этого предмета мебели погибли еще десять человек.

Родители мальчика Джолин и Крейга Дудек заявляют, что конструкция комода неустойчива, а также не соответствует стандартам безопасности.

До этого в 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов евро трем американским семьям, чьих детей насмерть придавило мебелью указанной серии. По этой причине подразделению компании в США пришлось отозвать эти комоды.

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