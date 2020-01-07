Годовая квота на иностранную рабочую силу исчерпана за несколько дней

К 6 января этого года в Департамент полиции и погранохраны поступило 1378 ходатайств на получение вида на жительство для работы и занятия предпринимательством в Эстонии, то есть на 120 заявок больше миграционной квоты, пишет Postimees.
По словам заведующей службой иностранцев отдела гражданства и миграции Департамента полиции и погранохраны Лийс Вальк, полиция принимает решения по ходатайствам в порядке очередности их подачи, и пока квота на иностранную рабочую силу не будет исчерпана.
«Ходатайство о виде на жительство по-прежнему можно подать на основании международного договора, также заявления могут подавать спортсмены и творческие деятели, поскольку предельного количества видов на жительство на них хватит».
По словам Вальк, полиция уведомит работодателей, когда квота будет исчерпана. Но это не означает, что кратковременная работа на основании визы в Эстонии будет невозможна. «Кратковременное трудоустройство возможно, если работодатель предварительно регистрирует это в Департаменте полиции и погранохраны. Также можно заниматься в Эстонии предпринимательством на основании визы, отдельного разрешения полиции для этого не нужно», – объясняет Вальк.
Правительством было решено, что миграционная квота на 2020 год составит 1314. Временное вид на жительство выдается 28-и творческим деятелям, 18-и спортсменам, а также выдается 10 временных вид на жительств на основании международного договора. Оставшееся число — 1258 разрешений — выдается для работы и занятия предпринимательством в Эстонии.