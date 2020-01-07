Вт, 7.01.2020
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В Таллинне идет сбор новогодних елок

Новогодние елки.

ФОТО: Ove Maidla

В районах города проходит сбор новогодних елок.

В Кристийне елки принимают до 24 января по адресу:

  • Кульднока, 12а
  • Сыстра, 1а
  • Кирси, 3а
  • Винди, 18б
  • Котка, 14а
  • Сеэби, 24
  • Асфальтированная площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общий пункт сбора с районом Хааберсти).

Жители Пирита могут отнести елки к развалинам монастыря до 18 часов 23 февраля. Елки также принимаются по адресу Выза-теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли-теэ и Теэлехте, а также Пяхкли, 2. В контейнерах елки можно оставить с 10 по 16 января. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или оставить в контейнере для бытовых смешанных отходов.

В Нымме до 19 января открыты восемь пунктов:

  • Рядом с контейнером у Ныммеского социального дома по адресу Пихлака, 12
  • У мусорных ящиков по адресу бульвар Вабадузе, 207
  • У контейнеров для упаковки по адресу Трумми, 28б
  • У контейнеров для упаковки по адресу Валдеку, 158
  • Рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10
  • У контейнеров для упаковки по адресу Ильмаризе, 42
  •  У контейнеров для упаковки по адресу Вийзи, 29

В Хааберсти работает пять пунктов, они открыты до 31 января:

  • На парковке у пляжа Какумяэ (первая парковка со стороны города на улице Ряйме)
  • Площадка на Ыйсмяэ-теэ, 110
  • Ярвеотса-теэ, 15а
  • Асфальтированная площадка на Мустйыэ, 40
  • Территория между спортивной площадкой и Астангу, 72

В районе Кесклинн до 26 января открыты шесть контейнеров:

  • Парковка на Ахтри, 12
  • Иманта, 6
  • Под виадуком на Пярнуском шоссе
  • Напротив кафе «Весивярава» на парковке стадиона
  • На парковке напротив Уус, 37
  • На парковке на углу Висмари и Тоомпуйэстеэ

В Пыхья-Таллинне до 23 января елки принимаются в контейнеры по адресу:

  • У ворот в парк Кальмисту
  • У центра «Сальме» на парковке для автобусов на углу с улицей Калеви
  • За остановкой Эрика на улице Теэстузе
  • У магазина Selver на Сыле, 51

В Ласнамяэ до 19 января открыты 12 пунктов для сбора елок:

  • Угол улиц Маяка и Ласнамяэ
  • Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а
  • Площадка у здания по адресу Выру, 16
  • Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)
  • Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери
  • Площадка перед Ляэнемеэре-теэ, 8
  • Площадка возле Ляэнемеэре-теэ, 19
  • Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34
  • Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9
  • Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8
  • Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima
  • Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)

До 13 января в Мустамяэ открыты 14 пунктов для сбора елок, которые впоследствии будут использованы для создания огненных скульптур:

  • У парковки на Академия, 30а
  • Рядом со стадионом за центром «Кая»
  • У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16
  • Между Мустамяэ, 187 и Вильде-теэ, 79
  • Между Вильде-теэ 92 и 96
  • За Таммсааре-теэ, 99
  • За Таммсааре-теэ, 74
  • Между Сютисте-теэ, 24 и 28
  • У контейнера для одежды рядом с Сютисте-теэ, 39
  • На парковке у контейнеров на Вильде-теэ, 101
  • Между Ретке-теэ 26 и 28
  • Пёэризе, 4
  • Лехтри, рядом с Viro Tools AS
  • Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе

Елки также можно сдать на переработку на свалки, расположенные в Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла, Суур-Сыямяэ и Пальяссааре. Дополнительная информация: www.prugi.ee.

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