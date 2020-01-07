В Таллинне идет сбор новогодних елок

В районах города проходит сбор новогодних елок.
В Кристийне елки принимают до 24 января по адресу:
- Кульднока, 12а
- Сыстра, 1а
- Кирси, 3а
- Винди, 18б
- Котка, 14а
- Сеэби, 24
- Асфальтированная площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общий пункт сбора с районом Хааберсти).
Жители Пирита могут отнести елки к развалинам монастыря до 18 часов 23 февраля. Елки также принимаются по адресу Выза-теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли-теэ и Теэлехте, а также Пяхкли, 2. В контейнерах елки можно оставить с 10 по 16 января. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или оставить в контейнере для бытовых смешанных отходов.
В Нымме до 19 января открыты восемь пунктов:
- Рядом с контейнером у Ныммеского социального дома по адресу Пихлака, 12
- У мусорных ящиков по адресу бульвар Вабадузе, 207
- У контейнеров для упаковки по адресу Трумми, 28б
- У контейнеров для упаковки по адресу Валдеку, 158
- Рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10
- У контейнеров для упаковки по адресу Ильмаризе, 42
- У контейнеров для упаковки по адресу Вийзи, 29
В Хааберсти работает пять пунктов, они открыты до 31 января:
- На парковке у пляжа Какумяэ (первая парковка со стороны города на улице Ряйме)
- Площадка на Ыйсмяэ-теэ, 110
- Ярвеотса-теэ, 15а
- Асфальтированная площадка на Мустйыэ, 40
- Территория между спортивной площадкой и Астангу, 72
В районе Кесклинн до 26 января открыты шесть контейнеров:
- Парковка на Ахтри, 12
- Иманта, 6
- Под виадуком на Пярнуском шоссе
- Напротив кафе «Весивярава» на парковке стадиона
- На парковке напротив Уус, 37
- На парковке на углу Висмари и Тоомпуйэстеэ
В Пыхья-Таллинне до 23 января елки принимаются в контейнеры по адресу:
- У ворот в парк Кальмисту
- У центра «Сальме» на парковке для автобусов на углу с улицей Калеви
- За остановкой Эрика на улице Теэстузе
- У магазина Selver на Сыле, 51
В Ласнамяэ до 19 января открыты 12 пунктов для сбора елок:
- Угол улиц Маяка и Ласнамяэ
- Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а
- Площадка у здания по адресу Выру, 16
- Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)
- Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери
- Площадка перед Ляэнемеэре-теэ, 8
- Площадка возле Ляэнемеэре-теэ, 19
- Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34
- Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9
- Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8
- Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima
- Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)
До 13 января в Мустамяэ открыты 14 пунктов для сбора елок, которые впоследствии будут использованы для создания огненных скульптур:
- У парковки на Академия, 30а
- Рядом со стадионом за центром «Кая»
- У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16
- Между Мустамяэ, 187 и Вильде-теэ, 79
- Между Вильде-теэ 92 и 96
- За Таммсааре-теэ, 99
- За Таммсааре-теэ, 74
- Между Сютисте-теэ, 24 и 28
- У контейнера для одежды рядом с Сютисте-теэ, 39
- На парковке у контейнеров на Вильде-теэ, 101
- Между Ретке-теэ 26 и 28
- Пёэризе, 4
- Лехтри, рядом с Viro Tools AS
- Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе
Елки также можно сдать на переработку на свалки, расположенные в Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла, Суур-Сыямяэ и Пальяссааре. Дополнительная информация: www.prugi.ee.