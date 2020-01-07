В Таллинне идет сбор новогодних елок

В Кристийне елки принимают до 24 января по адресу:

Кульднока, 12а

Сыстра, 1а

Кирси, 3а

Винди, 18б

Котка, 14а

Сеэби, 24

Асфальтированная площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общий пункт сбора с районом Хааберсти).

Жители Пирита могут отнести елки к развалинам монастыря до 18 часов 23 февраля. Елки также принимаются по адресу Выза-теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли-теэ и Теэлехте, а также Пяхкли, 2. В контейнерах елки можно оставить с 10 по 16 января. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или оставить в контейнере для бытовых смешанных отходов.

В Нымме до 19 января открыты восемь пунктов:

Рядом с контейнером у Ныммеского социального дома по адресу Пихлака, 12

У мусорных ящиков по адресу бульвар Вабадузе, 207

У контейнеров для упаковки по адресу Трумми, 28б

У контейнеров для упаковки по адресу Валдеку, 158

Рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10

У контейнеров для упаковки по адресу Ильмаризе, 42

У контейнеров для упаковки по адресу Вийзи, 29

В Хааберсти работает пять пунктов, они открыты до 31 января:

На парковке у пляжа Какумяэ (первая парковка со стороны города на улице Ряйме)

Площадка на Ыйсмяэ-теэ, 110

Ярвеотса-теэ, 15а

Асфальтированная площадка на Мустйыэ, 40

Территория между спортивной площадкой и Астангу, 72

В районе Кесклинн до 26 января открыты шесть контейнеров:

Парковка на Ахтри, 12

Иманта, 6

Под виадуком на Пярнуском шоссе

Напротив кафе «Весивярава» на парковке стадиона

На парковке напротив Уус, 37

На парковке на углу Висмари и Тоомпуйэстеэ

В Пыхья-Таллинне до 23 января елки принимаются в контейнеры по адресу:

У ворот в парк Кальмисту

У центра «Сальме» на парковке для автобусов на углу с улицей Калеви

За остановкой Эрика на улице Теэстузе

У магазина Selver на Сыле, 51

В Ласнамяэ до 19 января открыты 12 пунктов для сбора елок:

Угол улиц Маяка и Ласнамяэ

Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а

Площадка у здания по адресу Выру, 16

Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)

Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери

Площадка перед Ляэнемеэре-теэ, 8

Площадка возле Ляэнемеэре-теэ, 19

Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34

Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9

Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8

Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima

Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)

До 13 января в Мустамяэ открыты 14 пунктов для сбора елок, которые впоследствии будут использованы для создания огненных скульптур:

У парковки на Академия, 30а

Рядом со стадионом за центром «Кая»

У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16

Между Мустамяэ, 187 и Вильде-теэ, 79

Между Вильде-теэ 92 и 96

За Таммсааре-теэ, 99

За Таммсааре-теэ, 74

Между Сютисте-теэ, 24 и 28

У контейнера для одежды рядом с Сютисте-теэ, 39

На парковке у контейнеров на Вильде-теэ, 101

Между Ретке-теэ 26 и 28

Пёэризе, 4

Лехтри, рядом с Viro Tools AS

Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе