Казахстанский лыжник обвинил партнера по команде и эстонских тренеров в финансовом крахе лыжного спорта страны

Член казахстанской сборной по лыжном гонкам Денис Волотка в интервью финским СМИ заявил, что допинговое дело Алексея Полторанина, в котором участвовали и эстонцы Мати Алавер и Андрус Веэрпалу, привело к финансовому краху казахского лыжного спорта, передает Postimees.
По словам Волотки, допинг-кейс Полторанина перекрыл все источники финансирования этому виду спорта: "Сейчас мы еще можем как-то существовать, но следующий год будет исключительно тяжелым" - сказал казахстанский лыжник, завершивший в этом году "Тур де Ски" на 60-м месте.
Сокращение финансирование казахстанских лыжников вызвано допинговым скандалом в котором оказались замешаны три эстонских лыжника, а также тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу, руководившие подготовкой Алексея Полторанина.
"Спасибо Алексею за его медвежью услугу" - резюмировал Волотка.