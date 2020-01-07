Вт, 7.01.2020
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  • Казахстанский лыжник обвинил партнера по команде и эстонских тренеров в финансовом крахе лыжного спорта страны

Казахстанский лыжник обвинил партнера по команде и эстонских тренеров в финансовом крахе лыжного спорта страны

Мати Алавер после оглашения приговора суда

ФОТО: Tairo Lutter

Член казахстанской сборной по лыжном гонкам Денис Волотка в интервью финским СМИ заявил, что допинговое дело Алексея Полторанина, в котором участвовали и эстонцы Мати Алавер и Андрус Веэрпалу, привело к финансовому краху казахского лыжного спорта, передает Postimees.

По словам Волотки, допинг-кейс Полторанина перекрыл все источники финансирования этому виду спорта: "Сейчас мы еще можем как-то существовать, но следующий год будет исключительно тяжелым" - сказал казахстанский лыжник, завершивший в этом году "Тур де Ски" на 60-м месте.

Сокращение финансирование казахстанских лыжников вызвано допинговым скандалом в котором оказались замешаны три эстонских лыжника, а также тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу, руководившие подготовкой Алексея Полторанина.

"Спасибо Алексею за его медвежью услугу" - резюмировал Волотка.

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