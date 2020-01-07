Казахстанский лыжник обвинил партнера по команде и эстонских тренеров в финансовом крахе лыжного спорта страны

По словам Волотки, допинг-кейс Полторанина перекрыл все источники финансирования этому виду спорта: "Сейчас мы еще можем как-то существовать, но следующий год будет исключительно тяжелым" - сказал казахстанский лыжник, завершивший в этом году "Тур де Ски" на 60-м месте.