Житель эстонской глубинки по глупости лишился полумиллиона евро

В ноябре прошлого года говоривший по-русски мужчина по телефону предложил жителю Рапламаа возможность сделать инвестицию, сообщила во вторник Ляэнеская префектура. Житель Рапламаа внес деньги на счет иностранца под его руководством, однако сам больше доступа к этому счету не получил.