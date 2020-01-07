Там, где есть снег: проект дома в Канаде

Архитекторы добавили двухэтажную пристройку, позволившую улучшить обзор окрестностей и сохранить большой участок холма нетронутым. В этом районе страны много традиционных амбаров, и этот факт повлиял на выбор материалов для наружной отделки. Новая гофрированная металлическая крыша и окрашенный белый кирпич обновили существующий дом, а пристройку покрыли обугленной кедровой доской.

Главный вход в дом площадью 300 квадратных метров ведет в помещение двойной высоты под двускатной крышей. Тут расположены кухня и столовая, а рядом, уже в пристройке - гостиная. Соединяют два объема раздвижные стеклянные двери, ведущие на террасу. Деревянная лестница ведет на второй этаж, где организованы три спальни с ванными комнатами, а также медиазал.