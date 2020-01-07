Там, где есть снег: проект дома в Канаде
Архитектурное бюро Thomas Balaban Architect - автор проекта фермерского дома в Квебеке, Канада. Резиденция Knowlton расположена в нескольких часах езды от Монреаля, на популярном горнолыжном курорте. Клиенты хотели переделать уже имеющийся у них дом в современное пространство для постоянного проживания, пишет HQRoom.
Архитекторы добавили двухэтажную пристройку, позволившую улучшить обзор окрестностей и сохранить большой участок холма нетронутым. В этом районе страны много традиционных амбаров, и этот факт повлиял на выбор материалов для наружной отделки. Новая гофрированная металлическая крыша и окрашенный белый кирпич обновили существующий дом, а пристройку покрыли обугленной кедровой доской.
Главный вход в дом площадью 300 квадратных метров ведет в помещение двойной высоты под двускатной крышей. Тут расположены кухня и столовая, а рядом, уже в пристройке - гостиная. Соединяют два объема раздвижные стеклянные двери, ведущие на террасу. Деревянная лестница ведет на второй этаж, где организованы три спальни с ванными комнатами, а также медиазал.
Внутреннее оформление сведено к минимализму с простыми материалами и простой детализацией, выделяющими геометрию дома.
Большинство стен — это голые белые поверхности, отсутствие яркости которых компенсируются толстыми черными оконными рамами и акцентными стенами. Деревянная мебель в скандинавском стиле заполняет пространство.