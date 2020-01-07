Ничего подобного в Эстонии еще не было: фирма Merko построит в Харку дата-центр

По словам Эверта, строительство начнется сразу и, согласно плану, завершится во втором квартале 2021 года. «Мы имеем дело с первым хранилищем данных в Эстонии, все развитие которого составлено специально и исключительно исходя из требований, предъявляемых к строительству дата-центров», – сказал Эверт.

«В конкурсе на строительный подряд участвовали три крупные строительные компании, предложение Merko было лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, Merko продемонстрировало высокую компетентность в схожей области, особенно по части технологии. У Merko также было четкое видение реализации проекта», – сказал Эверт.

Вельо Вийтманн, член правления Merko Ehitus Eesti, сказал, что это сложный и масштабный строительный проект.

«Через весь проект красной нитью будет проходить требование высочайшего уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии еще не строилось», – подчеркнул Вийтманн особенности проекта.

По словам Керта Эверта, руководителя MCF, строящийся в Сауэ дата-центр будет первым в своем роде в Эстонии – все управление строительством и развитием этого дата-центра соответствует стандарту ISO. «Параллельно со строительными работами, которые будет осуществлять Merko, другие наши партнеры будут заниматься поставками специфических частей дата-центра, стоимость которых будет в два раза больше стоимости самого строительства», – сказал Эверт.

Первый этап дата-центра включает трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров. Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии.