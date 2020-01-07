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Ничего подобного в Эстонии еще не было: фирма Merko построит в Харку дата-центр

Plaanitav andmekeskus Harkus.

ФОТО: Mcf Group

Строительная фирма Merko Ehitus Eesti выиграла подряд стоимостью около 10 миллионов евро на осуществление  первого этапа строительства самого крупного в странах Балтии дата-центра MCF в Сауэ. Кроме того, MCF инвестирует в строительство отдельных частей первого здания еще 20 миллионов евро, сообщил глава MCF Group Estonia Керт Эверт в пресс-релизе.

По словам Эверта, строительство начнется сразу и, согласно плану, завершится во втором квартале 2021 года. «Мы имеем дело с первым хранилищем данных в Эстонии, все развитие которого составлено специально и исключительно исходя из требований, предъявляемых к строительству дата-центров», – сказал Эверт.

«В конкурсе на строительный подряд участвовали три крупные строительные компании, предложение Merko было лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, Merko продемонстрировало высокую компетентность в схожей области, особенно по части технологии. У Merko также было четкое видение реализации проекта», – сказал Эверт.

Вельо Вийтманн, член правления Merko Ehitus Eesti, сказал, что это сложный и масштабный строительный проект. 

«Через весь проект красной нитью будет проходить требование высочайшего уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии еще не строилось», – подчеркнул Вийтманн особенности проекта.

По словам Керта Эверта, руководителя MCF, строящийся в Сауэ дата-центр будет первым в своем роде в Эстонии – все управление строительством и развитием этого дата-центра соответствует стандарту ISO. «Параллельно со строительными работами, которые будет осуществлять Merko, другие наши партнеры будут заниматься поставками специфических частей дата-центра, стоимость которых будет в два раза больше стоимости самого строительства», – сказал Эверт.

Первый этап дата-центра включает трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров. Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии.  

Площадь зданий дата-центра, который в несколько этапов будет построен на границе волостей Сауэ и Харку, составит 14 000–35 000 квадратных метров, на которых можно будет разместить 1000+ аппаратных шкафов с 40 000 серверов. Мощность центра данных составит 20+ мегаватт, и обеспечивать ее будут две независимые 110-киловатные линии электропередач, а также дополнительно дизельные генераторы с запасом топлива на 72 часа работы.

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