Картина дня: рекордные цены на дизель, очередная жертва мошенников и тонкости пенсионной реформы

Инвестиционный мошенник выманил у жителя Эстонии более полумиллиона евро

В ноябре прошлого года говоривший по-русски мужчина по телефону предложил жителю Рапламаа возможность сделать инвестицию, сообщила во вторник Ляэнеская префектура. Житель Рапламаа внес деньги на счет иностранца под его руководством, однако сам больше доступа к этому счету не получил. Читать далее...

В Эстонии установлен ценовой рекорд на дизельное топливо

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, сегодня в Эстонии был установлен ценовой рекорд на дизельное топливо - 1,449 евро за литр. Тем самым был побит рекорд восьмилетней давности. Читать далее...

Обвиняемый в преднамеренном убийстве эстонского музыканта предстал перед судом

Сегодня, 7 января, перед Харьюским уездным судом предстал Карел Шмутов, который обвиняется в преднамеренном убийстве бас-гитариста ансамбля Kosmikud Райво Рятте, известного под псевдонимом Kõmmari. Читать далее...

Исследование: жители Эстонии все еще не понимают всех тонкостей пенсионной реформы

Исследование, проведенное Институтом финансов Swedbank, показало, что почти половина респондентов не знали правильного ответа на вопрос, когда после выхода из второй пенсионной ступени к ней снова можно будет присоединиться. Читать далее...

В э-магазинах строительных товаров распространяются псевдоскидки

В конце прошлого года бдительные пользователи интернет-магазинов заметили, как K-rauta манипулирует ценами и скидками: стоимость товара со скидкой порой практически не отличается от первоначальной цены, потому что на время акции оригинальную стоимость товара почему-то повышают. Читать далее...

На Рейди-теэ вводят переменный скоростной режим: как это повлияет на водителей?

В среду на столичной магистрали Рейди теэ уберут обычные знаки ограничения скорости, а разрешенная скорость движения будет регулироваться электронными табло, которые будут устанавливать скоростной режим в диапазоне 30-50 км/ч в зависимости от дорожной обстановки. Читать далее...

Пыллуаас: нынешняя коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что правящая коалиции не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году. Читать далее...

Карта: смотрите, где появится полноценный магазин IKEA

Шведский мебельный концерн IKEA рассчитывает получить разрешение на строительство полноценного магазина под Таллинном к концу 2020 года и построить магазин в течение 3-4 лет. Читать далее...

Аудит выявил существенные недостатки в проекте Rail Baltica

Аудит проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, проеденный латвийскими, литовскими и эстонскими специалистами, установил недостатки в управлении реализацией проекта, по причине которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятности того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2026 года. Читать далее...

Годовая квота на иностранную рабочую силу исчерпана за несколько дней

К 6 января этого года в Департамент полиции и погранохраны поступило 1378 ходатайств на получение вида на жительство для работы и занятия предпринимательством в Эстонии, то есть на 120 заявок больше миграционной квоты. Читать далее...

Маклеры предупреждают: это модное веяние может усложнить процесс продажи вашей недвижимости

Планируя продавать свое жилье, имейте в виду, что мода быстротечна, а у покупателей может оказаться совсем не такой вкус, как у вас. Читать далее...

Принадлежащая финнам фирма по продаже запчастей после тяжелого старта в Эстонии поднимается на ноги