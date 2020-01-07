Принадлежащая финнам фирма по продаже запчастей после тяжелого старта в Эстонии поднимается на ноги

Принадлежащая финской семейной фирме Broman Group сеть Motonet вышла на эстонский рынок в апреле 2016 года, открыв свой первый магазин в Ласнамяэ на улице Тяхесаю.

Магазин торгует запчастями для автомобилей и мотоциклов, рабочими инструментами, лодочными принадлежностями и товарами для рыбалки.

Поначалу все шло через пень-колоду. В течение первых двух лет убыток составил почти 2 млн евро, из-за чего собственный капитал ушел в минус. Финскому офису пришлось дополнительно вложить около 3 миллионов евро в компанию, чтобы держать нос на плаву. Руководство признало, что запуск магазина был проблемным делом, а неудачи привели к высоким затратам.

В последние два года дела пошли вверх. Если в 2018 году (финансовый год Motonet Estonia длится с октября по сентябрь - прим. ред.) компания заработала прибыль в размере 100 000 евро, то в прошлом году - уже 200 000 евро. Оборот в годовом исчислении также увеличился, составив 5,5 млн евро.

Выходя на эстонский рынок, Motonet обещал открыть магазины по всей Эстонии. В последнем годовом отчете об этих планах больше не говорится. Тем не менее, предприятие обещает продолжать активную деятельность по продажам в Ласнамяэ, а также провести национальную рекламную кампанию.

Кроме того, руководство Motonet надеется, что ласнамяэский квартал Тяхесаю будет и дальше развиваться мощными темпами и в нем появятся другие торговые или сервисные центры. Правление фирмы полагает, что это сделает удаленный от центра район более привлекательным для клиентов и увеличит количество посетителей Motonet.

В среднем в компании Motonet в Эстонии работает 30 человек.