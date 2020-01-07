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Андрус Веэрпалу свою вину в допинговых скандалах не признает

Андрус Веэрпалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Международный союз лыжного спорта заявил, что Андрус Веэрпалу отрицает свою вину в допинговом скандале, раскрытом в феврале прошлого года в Зеефельде.

Как указывалось ранее, Мати Алавер, Андреас Веэрпалу. Карел Таммъярв и Алексей Полторанин, получили четырехлетние дисквалификации за употребление кровяного допинга, при этом спортсменам оставлена возможность в трехнедельный срок обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Однако еще двое представителей Эстонии - Альго Кярп и Андрус Веэрпалу - находятся под следствием ВАДА и приговор в отношени них не выяснен. Оба эстонца имеют временное отстранение от спортивной деятельности, но как сообщает Международная федерация лыжного спорта, Андрус Веэрпалу - единственный кто отрицает свою вину в допинговых схемах.

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