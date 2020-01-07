Страх перед ростом цен заставил людей скупать внедорожники в преддверии нового года

Во-первых, рост стимулировала низкая стравнительная база 2018 года. «В то время продажи новых автомобилей были чрезвычайно низкими», - сказал Арно Силлат, исполнительный директор AMTEL.

«Это было связано как с уменьшением количества рабочих дней, так и с задержкой регистрации автомобилей. То есть сработало несколько факторов одновременно», - добавил Силлат.

Другая, гораздо более важная, причина заключается в экологической и климатической политике Европейского Союза. А именно, с 2020 года будут действовать правила, которые больше не позволят автопроизводителям производить такие загрязняющие транспортные средства. Проще говоря, за каждый автомобиль, который выделяет более 95 граммов CO2e на километр, производителю придется платить, и немало. Это также причина того, почему автомобильные гиганты вкладывают так много в развитие электромобилей.

Поскольку правила по сути в одночасье стали более жесткими, автопроизводители и, по понятным причинам, местные дилеры хотели избавиться от загрязняющих окружающую среду транспортных средств до наступления нового года. Вот почему было продано все больше, чем раньше, автомобилей с большими моторами и внедорожников.

Силлат счел вероятным, что дилеры не снижали цены на внедорожники в конце года, но дали крупным клиентам понять, что в следующем году этот же автомобиль может стоить уже намного дороже, поэтому его стоит продать до наступления нового десятилетия. На сколько и какие именно автомобили подорожают в этом году из-за ужесточения природоохранного законодательства, автомобильный эксперт не уточнил. Однако, очень вероятно, что это произойдет.

Самые популярные - Toyota и Škoda

Из прошлогодней статистики видно, что жители Эстонии предпочитали среднегабаритные внедорожники, доля которых составила чуть более четверти. Всего в прошлом году было продано 26 589 новых легковых автомобилей, что на 4,7 процента больше, чем в 2018 году.

Самым популярным автомобильным брендом в 2019 году была Toyota с 4248 автомобилями, второе место у Skoda с 3703 автомобилями. Третье место занял Renault с 2432 проданными автомобилями.

В рейтинге моделей также лидировала Toyota: самой популярной моделью в 2019 году была Toyota RAV4, которой было куплено 1556 единиц; второе место заняла Toyota Corolla (1273), а третье - Škoda Octavia (1239).