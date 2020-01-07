В Польше хотят принять резолюцию против российской трактовки истории на фоне спора о начале Второй мировой

Проект резолюции, направленной против российской трактовки истории, будет представлен на ближайшем заседании польского Сейма (нижней палаты парламента республики). Об этом 4 января заявила вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньская, передает NEWSru.
«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде», - написала она в Twitter. Кидава-Блоньска предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием, а затем принять эту резолюцию. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...>. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», - заключила политик.
19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа.
Президент отметил также, что советские войска вошли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши». Он пообещал опубликовать ко Дню Победы статью о роли Польши и советских войск во Второй мировой войне.
Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.
Путин вспомнил о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, отвечая на вопрос о его отношении к резолюции Европарламента, в которой утверждается, что война началась в результате подписания пакта Молотова - Риббентропа и его секретных протоколов, а нацизм и сталинизм осуждаются фактически в равной степени.
В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Путину выразили «глубокую признательность» за «такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы».
В свою очередь, МИД Польши высказал российскому послу «решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти РФ». По словам замминистра МИД Польши Марчина Пшидача, эти заявления серьезно противоречат международным обязательствам России и являются «насмешкой над миллионами жертв сталинского тоталитаризма», от которого пострадал в первую очередь русский народ.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова Путина неправдивы и вызваны «международным давлением на Россию». «Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене», - заявил Моравецкий.
Среди таких проблем польский премьер-министр назвал продление санкций ЕС против России, ситуацию с «Северным потоком - 2», а также итоги последних переговоров в нормандском формате. «Слова президента Путина я рассматриваю как попытку скрыть эти проблемы», - резюмировал Моравецкий.
Польский премьер добавил, что считает слова Путина о пакте Молотова - Риббентропа ложными, поскольку договор был не о ненападении двух стран друг на друга. «Это был политический и военный союз, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, которые проходили по Польше. В сентябре 1939 года нацистская Германия и СССР вторглись в Польшу», - сказал политик. Он подчеркнул, что считает отношения Сталина и Гитлера дружескими, а не нейтральными. Польша же, по его словам, была первой страной, которая «начала борьбу в защиту свободной Европы». Поэтому когда «некоторые пытаются исказить память об этих событиях», Польша должна «защитить правду».