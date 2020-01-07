В Польше хотят принять резолюцию против российской трактовки истории на фоне спора о начале Второй мировой

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде», - написала она в Twitter. Кидава-Блоньска предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием, а затем принять эту резолюцию. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...>. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», - заключила политик.

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа.

Президент отметил также, что советские войска вошли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши». Он пообещал опубликовать ко Дню Победы статью о роли Польши и советских войск во Второй мировой войне.

Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

Путин вспомнил о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, отвечая на вопрос о его отношении к резолюции Европарламента, в которой утверждается, что война началась в результате подписания пакта Молотова - Риббентропа и его секретных протоколов, а нацизм и сталинизм осуждаются фактически в равной степени.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Путину выразили «глубокую признательность» за «такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы».

В свою очередь, МИД Польши высказал российскому послу «решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти РФ». По словам замминистра МИД Польши Марчина Пшидача, эти заявления серьезно противоречат международным обязательствам России и являются «насмешкой над миллионами жертв сталинского тоталитаризма», от которого пострадал в первую очередь русский народ.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова Путина неправдивы и вызваны «международным давлением на Россию». «Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене», - заявил Моравецкий.

Среди таких проблем польский премьер-министр назвал продление санкций ЕС против России, ситуацию с «Северным потоком - 2», а также итоги последних переговоров в нормандском формате. «Слова президента Путина я рассматриваю как попытку скрыть эти проблемы», - резюмировал Моравецкий.