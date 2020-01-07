Вт, 7.01.2020
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Эстония снова попала в американский сериал: ее приводят в пример, говоря о "русской угрозе" для Европы

Logo Netflix

ФОТО: / imago/Joko

Американская компания Netflix первого января начала показ сериала «Мессия» про якобы второе пришествие Иисуса Христа. В восьмой серии первого сезона, в которой показан диалог президента США с сирийцем по имени Аль-Масих, называющим себя посланником Бога, упоминается Эстония.

“Все это прискорбно. Наше присутствие на мировой арене всегда носило стабилизирующий характер. Так и будет. Вы не можете этого отрицать. Всего один пример. Россия стягивает свои войска на границе с Латвией и Эстонией. Если мы уберем наши войска из этого района, Россия сразу же вторгнется в Восточную Европу. Я не знаю этого, но могу предполагать, опираясь на историю”, – говорит американский президент в исполнении Дермота Малруни.

Напомним, Эстония периодически упоминается в американском кино и сериалах. Так, например, в сериале Person of Interest ("В поле зрения") упоминается эстонская мафия, а в фильме Orphan ("Дитя тьмы") упоминается, что главная героиня содержалась в психиатрической клинике в Эстонии.

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