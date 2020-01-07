Эстония снова попала в американский сериал: ее приводят в пример, говоря о "русской угрозе" для Европы

“Все это прискорбно. Наше присутствие на мировой арене всегда носило стабилизирующий характер. Так и будет. Вы не можете этого отрицать. Всего один пример. Россия стягивает свои войска на границе с Латвией и Эстонией. Если мы уберем наши войска из этого района, Россия сразу же вторгнется в Восточную Европу. Я не знаю этого, но могу предполагать, опираясь на историю”, – говорит американский президент в исполнении Дермота Малруни.