Глава МИД Ирана Джавад Зариф: «В США правит закон джунглей»

Ранее о невыдаче визы Зарифу сообщали СМИ со ссылкой на источники. Чиновник намеревался прибыть в Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН 9 января.

По словам самого Зарифа, госсекретарь США Майк Помпео объяснил отказ в визе тем, что власти якобы не успели рассмотреть его запрос, который был подан в декабре.

«Я не жду от них [американских властей] соблюдения каких-либо обещаний, поэтому это не стало неожиданностью, но вопрос в том, чего они боятся? Что бы я мог сделать в Нью-Йорке?» - сказал министр.

Как отметил Зариф, США фактически встали на путь войны, убив несколько высокопоставленных иракских и иранских деятелей на чужой территории. Однако эффект от этих действий, по мнению министра, оказался совсем не тем, которого ожидали американцы.

«Я думаю, что госсекретарь Помпео вводит в заблуждение президента [США Дональда] Трампа. Он думает, что люди танцевали на улицах Тегерана и Багдада... Но сейчас, я думаю, он увидел море гуманизма в Ираке и Иране. Неужели он не хочет признаться, что дезориентировал американскую внешнюю политику?» - задался вопросом министр.

Зариф также сообщил, что Тегеран намерен ответить на действия Вашингтона, причем ответные удары будут нанесены только по "законым целям". Подробностей и разъяснений этого выражения чиновник не привел.

По мнению министра, подобное поведение США не должно нравиться и самим американцам.

«США гордятся тем, что они страна закона, а не страна беззаконных людей. Но сейчас там правит закон джунглей», - резюмировал Джавад Зариф.

Обострение кризиса

Очередной кризис в отношениях США и Ирана наступил после того, как 3 января в результате авиаудара США был убит генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

По информации американских военных, Касем Сулеймани и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.

Во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Согласно тексту документа, в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, причастные к гибели Сулеймани.