Проясним картину: что значит, когда говорят - квартире принадлежит подвальный бокс или парковочное место?

Конечно, это зависит от того, кто как понимает слово «принадлежать», цитирует Kodustiil слова маклера Гятлин Вессет в блоге Arco Vara.

Рынок недвижимости очень разнообразен. Продают недвижимость и посредники, и собственники. Количество рекламы в интернете просто безумное. Рекламные тексты в своем большинстве являются продуманными, яркими и безошибочными, но есть также реклама, содержащая досадные неточности. Иногда трудно понять, является ли ложная информация в рекламе намеренной или причина ее появления – незнание или недостаточная информированность автора.

Самый надежный источник информации – Крепостная книга. Принадлежность или непринадлежность кладовки в подвале продающейся квартирной собствености является источником большой путаницы при продаже квартир в многоквартирных домах, где право на использование боксов было когда-то определено устной договоренностью квартировладельцев. Это устное соглашение до сих пор действует в большинстве крупных жилых домов и не вызывает особых проблем.

Но по законам сегодняшнего времени, соглашения о порядке пользования совместной собственностью, а именно таковой являются подвалы жилых домов, должны быть нотариально заверены и занесены в Крепостную книгу. Однако подобное делопроизводство занимает много времени и усилий и оказывается совершенно невыполнимым, особенно в домах, где сто и более квартир.

В Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах написано, что квартирная собственность - это особая собственность на реальную часть здания, которая связана с мысленной частью общей собственности на недвижимое имущество, частью которого и является квартирная собственность.

Продавцу и покупателю квартиры важно знать: пока места общего пользования - например, чердак, подвал, лестница - не принадлежат конкретному собственнику по письменному соглашению, они будут являться совместной собственностью членов товарищества. Подобная и не менее сложная игра слов часто относится и к парковочным местам.