Хельме: надо регулярно пересматривать энерготарифы для крупных предприятий

«Estonian Cell является одним из крупнейших экспортеров в Эстонии и одновременно одним из крупнейших в Эстонии работодателей. Подобные предприятия имеют большую ценность для Эстонии и государство должно регулярно анализировать, как сделать более выгодной для них нашу предпринимательскую среду», - цитирует Хельме агентство BNS.

Министерство финансов напомнило, что как в соседних с Эстонией странах, так и повсюду в Европе для энергоемких предприятий существуют разнообразные льготы и дотации. В Эстонии предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут ходатайствовать о льготной ставке акциза на электроэнергию в размере 0,5 евро за мегаватт-час вместо обычных 4,47 евро. Одним из таких предприятий является и Estonian Cell.