Хельме: надо регулярно пересматривать энерготарифы для крупных предприятий

Во вторник, 7 января, министр финансов Мартин Хельме посетил деревоперебатывающее предприятие Estonian Cell в Кунда, чтобы обсудить со специалистами вопросы развития лесной промышленности в Эстонии. По мнению министра, следует регулярно пересматривать тарифы на энергию из восстанавливаемых источников и сетевые тарифы для предприятий перерабатывающей промышленности.
«Estonian Cell является одним из крупнейших экспортеров в Эстонии и одновременно одним из крупнейших в Эстонии работодателей. Подобные предприятия имеют большую ценность для Эстонии и государство должно регулярно анализировать, как сделать более выгодной для них нашу предпринимательскую среду», - цитирует Хельме агентство BNS.
Министерство финансов напомнило, что как в соседних с Эстонией странах, так и повсюду в Европе для энергоемких предприятий существуют разнообразные льготы и дотации. В Эстонии предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут ходатайствовать о льготной ставке акциза на электроэнергию в размере 0,5 евро за мегаватт-час вместо обычных 4,47 евро. Одним из таких предприятий является и Estonian Cell.
Estonian Cell начало работать в 2006 году, на предприятии трудятся 95 человек. Вся его продукция - целлюлоза - идет на экспорт почти в 30 стран мира, где из нее производят типографскую бумагу, картон и мягкие сорта бумаги.