После установки светофоров пропускная способность на горке Ситси снизилась

«Там часто случались ДТП, в том числе с участием трамваев», - сказал Rus.ERR необходимость установки светофоров заместитель главы столичного Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа, добавив, что были и случаи прямого наезда на пешеходов.

Он признал, что после установки светофоров пропускная способность на перекрестке снизилась: если раньше очередей на горке Ситси не было, то теперь в часы пик вереницы автомобилей выстраиваются на несколько десятков метров сразу на трех улицах.

Ежедневно проезжающие через перекресток автовладельцы также обеспокоены тем, что не все участники дорожного движения понимают новую схему движения: при повороте с Теэстузе на улицы Ситси и Копли автовладельцы останавливаются в двух рядах, после чего пытаются одновременно и по одной полосе проехать через трамвайные пути.