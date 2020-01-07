Из судебных документов: вор не брезговал ни зубочистками ни копченым лососем

В прошлом месяце Järva Teataja писал о попавшемся на магазинной краже в Тюри мужчине, который привел полицейских в своей домашний оружейный арсенал. Оказалось также, что этот человек был систематическим вором.
Еще до инцидента с оружием мужчина регулярно совершал кражи в магазинах. Он крал алкоголь и еду на суммы как в 4 евро, так и в 35 евро. Перед задержанием и обыском он успел совершить еще одну магазинную кражу.
Ранее он трижды наказывался в уголовном порядке.
МАГАЗИННЫЕ КРАЖИ
- Украдено: 1 стакан зубочисток стоимостью 0,59 евро; лосось горячего копчения, упакованный, стоимостью 1,44 евро; 1 бутылка водки Saaremaa 0,2 л стоимостью 4,95 евро; 1 бутылка фруктового вина из черной смородины 0,75 л стоимостью 4,59 евро. Вернул фруктовое вино по требованию продавца. Общий ущерб: 6,98 евро.
- Украдено: высококачественная икру форели по цене 7,39 евро; 1 бутылка пива Bock 0,5л по цене 1,65 евро. Общий ущерб: 9,04 евро.
- Украдено: 0,2 л водки "Сааремаа" за 4,95 евро; голубой сыр Royal Blue 100 гр, стоимостью 1,39 евро. Общий ущерб: 6,34 евро.
- Украдено: 3 банки пива Alexander стоимостью 1,54 евро каждая на общую сумму 4,62 евро; удлинитель стоимостью 4,48 евро; лимонад 0,5л по цене 0,65 евро. Общий ущерб: 9,84 евро.
- Украдено: 2 упаковки икры форели весом 100 г, стоимостью 7,39 евро каждая, общей стоимостью 14,78 €евро; печень трески, 230 граммов стоимостью 2,49 евро: два роликовых дезодоранта, стоимостью 3,25 евро каждый, общая стоимость 6,50 евро; йогурт Activia 4X120 гр 1,99 евро; безалкогольное вино Blue Nunn 0,7 л, цена 5,89 евро;, вино полуигристое 20 cl, стоимость 1,29 евро; детские варежки ценой 2,99 евро. Общий ущерб: 35,93 евро.