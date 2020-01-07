Госсовет Финляндии опроверг новость о сокращении рабочей недели

Новость сообщили, в числе прочего итальянская газета La Repubblica, немецкая Die Welt, а также множество британских изданий: The Independent, The Daily Mail и The Sun. В статьях информация настолько упрощена, что создается впечатление о правительственной программе Финляндии.

Марин впервые озвучила свои мысли в августе на мероприятии по случаю 120-летнего юбилея Социал-демократической партии – отчет о мероприятии опубликовал партийный орган Demokraatti.

«Считаю, что граждане заслуживают того, чтобы уделять больше времени семье, увлечениям и просвещению. Это могло бы стать следующим шагом в нашей трудовой жизни», – заявила Марин на празднике.

Через два дня она написала в Twitter, что это видение «сегодня, вероятно, выглядит утопией, но идея могла бы стать реальностью в будущем».

Источник информационной утки остается загадкой

Пресс-секретарь госсовета Пяйви Анттикоски не знает, кто первым распространил слова Марин в иностранных СМИ. «Это остается полной загадкой».

Скорее всего, газета Daily Mail стала первым британским изданием, которое написала на эту тему, но уже до нее информация сообщалась в газете New Europe.

По словам пресс-секратаря, Марин не собирается комментировать новость.