Госсовет Финляндии опроверг новость о сокращении рабочей недели
Видение премьер-министра Финляндии Санны Марин о возможной четырехдневной рабочей неделе громкими заголовками разлетелось по миру. Особенно в Великобритании этому уделили большое внимание. Во многих новостях, однако, забыли уточнить, что Марин озвучила свое видение в конце лета, то есть до избрания на пост премьер-министра, и в правительственной программе ничего не говорится о сокращенной рабочей неделе, пишет Yle.
Новость сообщили, в числе прочего итальянская газета La Repubblica, немецкая Die Welt, а также множество британских изданий: The Independent, The Daily Mail и The Sun. В статьях информация настолько упрощена, что создается впечатление о правительственной программе Финляндии.
Марин впервые озвучила свои мысли в августе на мероприятии по случаю 120-летнего юбилея Социал-демократической партии – отчет о мероприятии опубликовал партийный орган Demokraatti.
«Считаю, что граждане заслуживают того, чтобы уделять больше времени семье, увлечениям и просвещению. Это могло бы стать следующим шагом в нашей трудовой жизни», – заявила Марин на празднике.
Через два дня она написала в Twitter, что это видение «сегодня, вероятно, выглядит утопией, но идея могла бы стать реальностью в будущем».
Источник информационной утки остается загадкой
Пресс-секретарь госсовета Пяйви Анттикоски не знает, кто первым распространил слова Марин в иностранных СМИ. «Это остается полной загадкой».
Скорее всего, газета Daily Mail стала первым британским изданием, которое написала на эту тему, но уже до нее информация сообщалась в газете New Europe.
По словам пресс-секратаря, Марин не собирается комментировать новость.
«Если она даст комментарии, то информация опять получит ветер в паруса», – сказала Анттикоски.