Глава Alexela - о ценовом рекорде: если не подливать масла в огонь, ситуация нормализуется

"Сейчас, действительно, кажется, что кто-то плеснул масла в огонь, и в понедельник утром это отразилось на повышении цен. Но во второй половине дня в понедельник мы наблюдали падение цен. Утренний подъем к вечеру был сведен к нулю», - сказал Вахт BNS.

«Нынешняя картина показывает, что цены стабилизировались, и если мы не будем больше, образно говоря, подливать масло, ситуация может успокоиться, стабилизироваться и, возможно, даже цены снизятся», - добавил Вахт.

Тем не менее, Вахт отметил, что напряжение все еще висит в воздухе. «Достаточно того, что кто-то скажет что-то лишнее, это явно обострит ситуацию, и цены могут снова начать расти. Мы надеемся, что ситуация успокоится и цены снова упадут».

По словам члена правления Alexela, в отличие от цен на мировом рынке, на эстонском рынке в течение недели, несомненно, произойдет снижение. «Как и в случае с прошлой неделейц, цены на топливо в четверг были скорректированы до 1,429 евро, и с этого уровня цены упали до 1,35 сегодня утром. Таким образом, на топливном рынке Эстонии мы видели падение цен на топливо, в то время как на мировом рынке произошел внезапный скачок цен».

«Если посмотреть теперь недельное движение цен на дизельное топливо, то цена на дизель в настоящее время находится на уровне, который был 3 января. До открытия рынка мы были на том же уровне, что и до атаки дронов», - добавил Вахт.

«Я осмелюсь предположить, что в выходные, как мы уже привыкли видеть в последние годы, цены достигнут самых низких уровней, а в начале недели цены будут скорректированы», - отметил он.

По словам Вахта, текущая картина цен показывает, что цены на следующей неделе могут быть на том же уровне, что и на прошлой неделе. Однако необходимо учитывать, что с 1 января поставщики топлива имеют более высокие обязательства по использованию биотоплива. «Дополнительное влияние цен на биотопливо в этом году составит дополнительные 2,5 цента», - отметил он.