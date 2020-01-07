Мобильные камеры увеличили статистику: за год выявлено почти 140 тысяч нарушений скоростного режима

За весь 2019 год полиция выслала 139 279 уведомлений о зафиксированных камерами, в том числе, и мобильными, превышениях скорости, сообщил BNS во вторник руководитель отдела контроля за дорожным движением департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере.

Это на 26 159 штрафа больше, чем в 2018 году, при этом немалую роль в приросте числа выявленных нарушений сыграло активное применение мобильных камер. Первые мобильные камеры были установлены на дорогах в июле 2019 года, за шесть месяцев с их помощью были выявлены 22 203 нарушения.

В мае прошлого года начали работать камеры кругового обзора на перекрестке Кристийне в Таллинне, которые выявили более 6300 нарушений, из которых более 1500 — проезд на красный свет.

Большинство нарушений совершается на участках дорог, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 км/ч, а большая часть штрафов выписана на сумму 9-18 евро.

В 2017 году камеры слежения за скоростью зафиксировали в общей сложности 118 766 случаев превышения скорости.