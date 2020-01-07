Суд не выпустил досрочно молодого человека, осужденного за сотрудничество с ФСБ

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд решил не освобождать Алексея Васильева раньше срока, в том числе, и под электронный надзор.

Пресс-секретарь Вируского окружного суда Майли Ыунааэд сообщила, что досрочное освобождение Васильева не поддержали ни администрация тюрьмы, ни прокуратура.

Студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин РФ, Алексей Васильев 21 марта 2018 года был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками Полиции безопасности (КаПо), как агент ФСБ, в ноябре 2017 года.

Согласно решению суда, Алексей Васильев был осужден по двум статьям.

Согласно статье 261 (1) Уголовного кодекса, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения в виде лишения свободы сроком до двух лет, Васильев получил год тюрьмы.

По статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишение свободы сроком от 2 до 10 лет лишения свободы, молодому человеку присудили четыре года тюрьмы.

В итоге суд приговорил Алексея Васильева к четырем годам заключения. Срок отсчитывается с момента его задержания 4 ноября 2017 года.

Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

Васильев – житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Силламяэском училище по специальности "Обслуживание программного обеспечения и баз данных".