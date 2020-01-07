Cегодня ночью электричество в Эстонии будет почти бесплатным

С 02:00 до 04:00 электричество будет стоить 10-11 центов за мегаватт-час. Дешевым электричество было и в ранние часы прошлой пятницы, когда цены на электроэнергию также были ниже двух евро: с 3 до 4 часов - 14 центов и с 4 до 5 часов утра - 85 центами за мегаватт-час.

Завтра биржевая цена электроэнергии в эстонском регионе биржи Nord Pool будет на 28,2 процента ниже, то есть 23,99 евро за мегаватт-час (примерно 2,4 цента за киловатт-час).

С 8 утра до 5 вечера цена на электроэнергию составляет 27-28 евро. Самая высокая цена - 46,71 евро - действует с 18:00 до 19:00.