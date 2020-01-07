Жителям Украины усложнят правила въезда в страны ЕС, включая Эстонию

Как отмечается, платное прохождение в ETIAS будет обязательным, так как оно предусмотрено законом Европейского парламента о контроле на европейских границах.

В рамках ETIAS каждый заявитель будет проходить проверку безопасности, что позволит определить, можно ли разрешить ему въезд в какую-либо страну Шенгенской зоны. Поскольку приезжающим из тех стран, для граждан которых не требуется виза для туристических целей со сроком пребывания в ЕС до 90 дней, не нужно будет проходить через длительный процесс подачи заявления на оформление визы, система ETIAS должна будет убедиться в том, что эти люди не представляют угрозу безопасности. Эта система авторизации въезда будет собирать, отслеживать и обновлять необходимую информацию, касающуюся приезжающих, чтобы определить, будет ли их въезд в страны Шенгенской зоны безопасным.

Стоимость авторизации составит €7, за исключением пенсионеров (старше 70 лет) и подростков до 18 лет, которые будут проходит процедуру бесплатно. Путешественники должны будут предоставлять данные о себе, документы о поездке и ответить на вопросы о здоровье и предыдущих путешествиях.

«Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС», — добавляет издание.