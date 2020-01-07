Детский сад в центре Таллинна воюет с застройщиками: безопасность детей под угрозой?

На участке земли между улицами Ууэ-Мааильма, Луха и Вирмализе и забором детского сада расположен зеленый треугольник площадью 568 квадратных метров, на котором паевое товарищество Euro Kinnisvaraarendus хочет построить четырехэтажный жилой дом с одним подземным этажом.

Против плана возражают руководство детского сада и попечительский совет, а также жители соседних домов. В прошлом их также поддерживал Департамент образования, который, однако, неожиданно переметнулся на сторону девелоперов недвижимости.

В начале ноября 2018 года Департамент городского планирования сообщил, что из-за общего противостояния готовится проект, позволяющий оставить детальную планировку участка не принятой, но чуть позже тон чиновников изменился. Разработчику были заданы уточняющие вопросы, были запрошены дополнительные данные, и планировочное решение внезапно стало приемлемым.

«Поскольку аргументы достаточно основательны, а результаты исследований соответствуют нормам, у Департамента образования нет веских оснований для того, чтобы отказывать в утверждении детальной планировки», - сказала представитель Совета по образованию Лейни Юрисаар.

Руководитель Euro Kinnisvaraarendus OÜ Марко Сюльд сказал, что планировка соответствует требованиям, и что, по его мнению, попечительский совет детского сада говорит то, что он него требует директор детского сада. Трийну Кустассоо, которая недавно стала исполняющей обязанности заведующей детского сада, заявила, что не хочет публично комментировать эту тему.

В конце прошлого года попечительский совет детского сада направил в горуправу письмо с перечислением причин того, почему нельзя строить дом рядом с детсадом: строительный шум, пыль, снижение безопасности дорожного движения и многие другие причины. По словам главы попечительского совета, гне подходят для детсада и предложенный девелопером перенос детской площадки на другое место.

Детский сад Luha хочет прекращения производства по планировке. По словам Лейни Юрисаар, Департамент образования тщательно изучил детальную планировку участка по Луха,33, расчеты шума от движения и анализ инсоляции. В соответствии с этим расчетом, шум в атмосферном воздухе не превышает нормы. «Планируемое здание также защитит детский сад от дорожного шума», - сказала Юрисаар. Перенос детской площадки на другое место департамент считает целесообразным.