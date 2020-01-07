Солдат боевой группы НАТО буянил в спа-центре Таллинна

В ночь на субботу, около 2 часов, полицию уведомили об агрессивном человеке в мустамяэском спа-центре Elamuste Keskus на Акадеэмия-теэ, сообщил Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк.

Когда полиция прибыла на место, место происшествия покидал 27-летний мужчина, который оказался членом несущей службу в Эстонии боевой группы НАТО.

"Поскольку информации о пострадавших или нанесенном ущербе нет, производство на данный момент не начато", - сказал Лукк.

Представители боевой группы НАТО, дисцлоцированной в Тапа, сказали, что знают об инциденте. "Поскольку обстоятельства случившегося еще только выясняются, мы не можем более подробно комментировать", - говорится в ответе.

При этом в сообщении отмечается, что позднее военный лично извинился перед персоналом за свое поведение.