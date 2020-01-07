Министр Луйк: служебные обязанности эстонских военнослужащих в Ираке приостановлены

Служебные обязанности военнослужащих эстонского контингента в Ираке на данный момент приостановлены. Они находятся на территории американской военной базы, куда не допускают иракских пограничников, до того проходивших обучение под командованием иностранных инструкторов.
Об этом во вторник сообщил BNS министр обороны Эстонии Юри Луйк, по словам которого ситуация крайне напряженная.
«Но в то же время следует учесть, что мы находимся на базе у американцев. У них, разумеется, достаточно военной силы для того, чтобы защитить собственные базы и они уже усилили свои резервы», - сообщил Луйк.
По словам министра обороны, эстонские военнослужащие находятся в так называемом «Суннитском треугольнике», в котором шиитам действовать не представляется возможным.
«Суннитский треугольник» — условный район на территории Ирака к северу и западу от Багдада, получивший известность во время войны в Ираке.
В минувшие выходные парламент Ирака принял решение отозвать иностранные войска из страны. Решение должно еще принять правительство Ирака. В Ираке несут службу шестеро эстонских военнослужащих, которые обучают местных пограничников.