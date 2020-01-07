Министр Луйк: служебные обязанности эстонских военнослужащих в Ираке приостановлены

Об этом во вторник сообщил BNS министр обороны Эстонии Юри Луйк, по словам которого ситуация крайне напряженная.

«Но в то же время следует учесть, что мы находимся на базе у американцев. У них, разумеется, достаточно военной силы для того, чтобы защитить собственные базы и они уже усилили свои резервы», - сообщил Луйк.

По словам министра обороны, эстонские военнослужащие находятся в так называемом «Суннитском треугольнике», в котором шиитам действовать не представляется возможным.

«Суннитский треугольник» — условный район на территории Ирака к северу и западу от Багдада, получивший известность во время войны в Ираке.