Рабочий упал с большой высоты и получил тяжелые травмы

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что, по предварительной информации, 20-летний мужчина упал с крыши через потолок производственного здания. Авария произошла на территории акционерного общества Nett, специализирующегося на изготовлении дверей и окон.

«Он получил тяжкие телесные повреждения. Детали несчастного случая на производстве все еще выясняются», - добавила Вирк.

«Насколько известно на данный момент, мужчина прокладывал кабель, гипсовый потолок под его ногами не выдержал, и он упал с высоты около четырех метров на бетонный пол».

Член правления компании Nett Яанус Вагель сказал, что несчастье произошло с рабочим-субподрядчиком, который устанавливал кабель на чердаке.