Вт, 7.01.2020
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Рабочий упал с большой высоты и получил тяжелые травмы

Õnnetus juhtus Tähe tänaval asuva aktsiaseltsi Nett territooriumil.

ФОТО: Elmo Riig

Во вторник около полудня рабочий упал с крыши предприятия на улице Тяхе в Вильянди, провалившись через потолок, и получил серьезные ранения. Прокуратура начала уголовное производство для расследования инцидента, пишет Sakala.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что, по предварительной информации, 20-летний мужчина упал с крыши через потолок производственного здания. Авария произошла на территории акционерного общества Nett, специализирующегося на изготовлении дверей и окон.

«Он получил тяжкие телесные повреждения. Детали несчастного случая на производстве все еще выясняются», - добавила Вирк. 

«Насколько известно на данный момент, мужчина прокладывал кабель, гипсовый потолок под его ногами не выдержал, и он упал с высоты около четырех метров на бетонный пол».

Член правления компании Nett Яанус Вагель  сказал, что несчастье произошло с рабочим-субподрядчиком, который устанавливал кабель на чердаке.

Полиция начала производство по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся халатности при несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности на работе, обусловившими серьезный ущерб здоровью. Если предприятие будет признано виновным, компанию ждет денежное наказание.

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