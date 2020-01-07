Рабочий упал с большой высоты и получил тяжелые травмы

Во вторник около полудня рабочий упал с крыши предприятия на улице Тяхе в Вильянди, провалившись через потолок, и получил серьезные ранения. Прокуратура начала уголовное производство для расследования инцидента, пишет Sakala.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что, по предварительной информации, 20-летний мужчина упал с крыши через потолок производственного здания. Авария произошла на территории акционерного общества Nett, специализирующегося на изготовлении дверей и окон.
«Он получил тяжкие телесные повреждения. Детали несчастного случая на производстве все еще выясняются», - добавила Вирк.
«Насколько известно на данный момент, мужчина прокладывал кабель, гипсовый потолок под его ногами не выдержал, и он упал с высоты около четырех метров на бетонный пол».
Член правления компании Nett Яанус Вагель сказал, что несчастье произошло с рабочим-субподрядчиком, который устанавливал кабель на чердаке.
Полиция начала производство по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся халатности при несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности на работе, обусловившими серьезный ущерб здоровью. Если предприятие будет признано виновным, компанию ждет денежное наказание.