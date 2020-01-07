Вт, 7.01.2020
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Майк Помпео: решение о ликвидации Сулеймани было законным

Mike Pompeo.

ФОТО: MARK WILSON/AFP

Решение президента США Дональда Трампа относительно ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани было законным и надлежащим, считает государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе 7 января.

«Президент имел вполне законные и надлежащие основания, также это решение идеально вписывается в нашу стратегию - как шире противостоять угрозе злоумышленной деятельности со стороны Ирана», - сказал Помпео.

По его словам, «каждый раз, когда президент принимает решение такого масштаба, ему поступает много данных (от разведки)».

По словам госсекретаря, Сулеймани, прибыв в Багдад, не имел благородных намерений. «Мы могли четко видеть все, что сделал Сулеймани", - сказал Помпео, указывая на влияние Ирана в Ливане и других странах региона, где, по его словам, Тегеран отвергал "суверенитет и свободу".

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