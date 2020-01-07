Майк Помпео: решение о ликвидации Сулеймани было законным

Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе 7 января.

«Президент имел вполне законные и надлежащие основания, также это решение идеально вписывается в нашу стратегию - как шире противостоять угрозе злоумышленной деятельности со стороны Ирана», - сказал Помпео.

По его словам, «каждый раз, когда президент принимает решение такого масштаба, ему поступает много данных (от разведки)».