Майк Помпео: решение о ликвидации Сулеймани было законным

Решение президента США Дональда Трампа относительно ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани было законным и надлежащим, считает государственный секретарь США Майк Помпео.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе 7 января.
«Президент имел вполне законные и надлежащие основания, также это решение идеально вписывается в нашу стратегию - как шире противостоять угрозе злоумышленной деятельности со стороны Ирана», - сказал Помпео.
По его словам, «каждый раз, когда президент принимает решение такого масштаба, ему поступает много данных (от разведки)».
По словам госсекретаря, Сулеймани, прибыв в Багдад, не имел благородных намерений. «Мы могли четко видеть все, что сделал Сулеймани", - сказал Помпео, указывая на влияние Ирана в Ливане и других странах региона, где, по его словам, Тегеран отвергал "суверенитет и свободу".