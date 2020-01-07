Старейшина Пыхья-Таллинна: ограничим опасные фейерверки на законодательном уровне!

"В Новый год Спасательный департамент получил в три раза больше вызовов, чем обычно, большинство из них было связано с возгораниями мусорных контейнеров и травы из-за батарей фейерверков и ракет. Один несчастный случай произошел и в районе Пыхья-Таллинн, когда небрежно запущенная ракета чуть не подожгла строительные леса, установленные вокруг центра культуры «Сальме». Мы должны спросить себя: можем ли мы изменить отношение общества к запуску фейерверков, а если можем, то как?

Если говорить о недавних пожарах, то можно вспомнить и прошлогодний пожар в садоводческом центре Nurmiko, а также пожар в обезьяннике зоопарка, который произошел уже в этом году, но не в Эстонии, а в Германии.

Район Пыхья-Таллинн в сотрудничестве с частным сектором положил начало изменению этого отношения, организовав световое и лазерное шоу. Никто и не ожидал, что оно будет настолько хорошо принято. По оценкам, на бесшумный фейерверк в Пыхья-Таллинне пришло более 500 человек. Это показывает, что такие лазерные шоу людям по душе, они хотят видеть перемены и в этой сфере, а декабрь и Новый год не должны сопровождаться салютом, который ставит по угрозу человеческие жизни, имущество и травмирует животных. Я знаю многих людей из моего круга знакомых, которые не решаются, да и не могут в новогоднюю ночь или в предновогодний период выйти на улицу, потому что им приходится успокаивать своих питомцев, напуганных взрывами.

Со своей стороны я предлагаю некоторые возможные решения.

Ввести налог на фейерверки для физических лиц. В настоящее время в стране ведутся дебаты на тему налогов, и это возможное решение тоже можно было бы включить в их число. Налоговые поступления от продажи ракет можно направить на содержание спасателей-добровольцев или местным самоуправлениям как дополнительное налоговое поступление. Если бы салюты были немного дороже, то многим людям уже не захотелось бы запускать их на каждом углу. Давайте посмотрим правде в глаза: очевидно, я не преувеличу, если скажу, что зачастую бомбочки и салюты запускают именно молодежь и дети, которым это доставляет много радости и веселья. Возможно, более высокая цена на такую продукцию укротит их пыл, потому что установленное возрастное ограничение из-за недостаточного контроля не работает, а в отношении части продукции и так установлено ограничение всего лишь с 12 лет.

Запретить прилавки с пиротехникой в торговых центрах. Как известно, с глаз долой – из сердца вон. Если на глаза больше не будут попадаться яркие коробки с пиротехникой и прочим подобным товаром, то, может, вместе с доступностью пропадет и желание взрывать. Мы пошли таким же путем с алкоголем и сигаретами, потребовав от торговых предприятий ограничить и запретить их демонстрацию. То же самое можно было бы применить и в отношении пиротехники. Если по какой-то причине кто-нибудь все равно захочет запустить салют, то он сможет обратиться в профессиональный магазин и купить пиротехнику там.