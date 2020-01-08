СМИ: в Иране разбился украинский пассажирский самолет

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране

Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.

Количестве жертв падения украинского самолета в Иране

Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. По последней информации, на борту находилось 170 человек. Все они погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.

Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, равны нулю

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​ «Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд. Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, равна нулю. "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.

Все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Иране, погибли. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч, ссылаясь на предварительные данные «Международных авиалиний Украины» (МАУ).