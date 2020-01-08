Ср, 8.01.2020
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Блог ⟩ В Иране разбился украинский пассажирский самолет

Боинг 737 со 176 пассажирами и членами экипажа на борту, принадлежащий компании МАУ («Международных авиалиний Украины»), потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил, пишет УНИАН.

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране

Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.

Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. По последней информации, на борту находилось 177 человек (168 пассажиров и 9 членов экипажа). Все они погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра (4:42 по Таллинну)", - говорится в сообщении.

Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, равны нулю

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​ «Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд. Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, равна нулю. "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.

Все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Иране, погибли. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч, ссылаясь на предварительные данные «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

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