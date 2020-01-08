Ср, 8.01.2020
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Нападающий сборной Эстонии Эрик Сорга продолжит карьеру в США

Эрик Сорга (в зеленой форме) принес чемпионский титул "Флоре"

ФОТО: Sander Ilvest

Футболист "Флоры" и сборной Эстонии Эрик Сорга, скорее всего, продолжит карьеру в MLS - высшей футбольной лиге США и Канады, передает Rus.Err.ee.

О возможном переходе в "Ди Си Юнайтед" (Вашингтон) 20-летнего Эрика Сорга сообщило издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

В минувшем сезоне Сорга забил 31 гол в 34 матчах за таллиннскую "Флору", победив в бомбардирской гонке. В составе "Флоры" нападающий стал чемпионом Эстонии.

За национальную сборную форвард провел шесть матчей и забил один гол - в отборочном матче Евро-2020 с белорусами.

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