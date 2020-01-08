Нападающий сборной Эстонии Эрик Сорга продолжит карьеру в США

Футболист "Флоры" и сборной Эстонии Эрик Сорга, скорее всего, продолжит карьеру в MLS - высшей футбольной лиге США и Канады, передает Rus.Err.ee.
О возможном переходе в "Ди Си Юнайтед" (Вашингтон) 20-летнего Эрика Сорга сообщило издание Washington Post со ссылкой на свои источники.
В минувшем сезоне Сорга забил 31 гол в 34 матчах за таллиннскую "Флору", победив в бомбардирской гонке. В составе "Флоры" нападающий стал чемпионом Эстонии.
За национальную сборную форвард провел шесть матчей и забил один гол - в отборочном матче Евро-2020 с белорусами.