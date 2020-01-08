Эстонские военнослужащие в Ираке не пострадали при ракетном ударе Ирана

Об этом сообщила утром 8 января пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Можем подтвердить, что с эстонскими военнослужащими в Ираке установлен контакт и ни один из них не пострадал", - подтвердил министр обороны Юри Луйк.

По его словам, на протяжении последних дней на базе "Аль-Асад" были приняты повышенные меры безопасности, и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы.