Эстонские военнослужащие в Ираке не пострадали при ракетном ударе Ирана

Эстонские военнослужащие на американской военной базе Аль-Асад в Ираке не пострадали в результате ракетного удара по базе, нанесенного Ираном в ночь на среду, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщила утром 8 января пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
"Можем подтвердить, что с эстонскими военнослужащими в Ираке установлен контакт и ни один из них не пострадал", - подтвердил министр обороны Юри Луйк.
По его словам, на протяжении последних дней на базе "Аль-Асад" были приняты повышенные меры безопасности, и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы.
Ранее сообщалось, что военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.