Ср, 8.01.2020
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Эстонские военнослужащие в Ираке не пострадали при ракетном ударе Ирана

Министр обороны Юри Луйк.

ФОТО: Mailiis Ollino

Эстонские военнослужащие на американской военной базе Аль-Асад в Ираке не пострадали в результате ракетного удара по базе, нанесенного Ираном в ночь на среду, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщила утром 8 января пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Можем подтвердить, что с эстонскими военнослужащими в Ираке установлен контакт и ни один из них не пострадал", - подтвердил министр обороны Юри Луйк.

По его словам, на протяжении последних дней на базе "Аль-Асад" были приняты повышенные меры безопасности, и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы.

Ранее сообщалось, что военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

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