Александр Овечкин вплотную приблизился к десятке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:1). Россиянин забил 25-й и 26-й голы в сезоне. В сезонной гонке снайперов он разделил третье место с Джеком Айкелом из «Баффало». В карьере в НХЛ это его 683-й и 684-й голы, что позволило Овечкину разделить 11-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Теему Селянне.

Чтобы войти в топ-10, Овечкину нужно забить еще семь голов и обойти Марио Лемье (690). В сставе "Вашингтона" отличились результативными передачами также Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Единственный гол "Оттавы" забросил Артем Анисимов, для которого шайба стала восьмой в сезоне. Ассистировал россиянину нападающий сборной Латвии Рудолфс Балцерс, для которого это стало первым результативным действием сезона.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:3) и был признан его первой звездой. В 42 матчах сезона у Панарина стало 58 (23+35) очков. Нападающий "Лавин" Валерий Ничушкин набрал 16-е очко в сезоне, отличившись результативной передачей. В составе "Рейнджеров" дебютировал вратарь сборной России Илья Шестеркин. Голкипер отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев внесли свою лепту в разгром "Тампой" «Ванкувера» (9:2). Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне и сделал передачу на Картера Верхаге, оформившего в матче хет-трик, и набрал очки в пятом матче подряд. Сергачев отметился результативной передачей.

Илья Ковальчук набрал два очка за результативные пасы в матче "Монреаля" против "Детройта" (3:4). Россиянин в трех матчах за "Канадиенс" набрал три (0+3) очка при айс-тайме более 20 минут за матч.

Евгений Малкин прервал свою безголевую серию, отличившись в матче "Питтсбурга" с "Вегасом" (4:3). Малкин открыл счет на второй минуте и к началу второго периода "Пингвины" вели 3:0, правда затем "Рыцари" отыгрались, но точный бросок Райлли Смита принес победу северянам.

Иван Барбашев отличился голом в матче "Сент-Луиса" и "Сан-Хосе" (3:2), а Владислав Гавриков отдал голевой пас в матче его "Коламбуса" против "Анахайма" (4:3).

Результаты остальных встреч:

Чикаго – Калгари – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Нэшвилл – Бостон – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Флорида – Аризона – 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)