Полиция: шансы вернуть отданные мошенникам 500 000 евро минимальны

"С пострадавшим по телефону разговаривал говоривший по-русски мужчина, который предложил ему хорошую инвестиционную возможность. Согласившись, он общался с разными людьми, а затем постепенно переводил деньги на разные счета, где ему постоянно показывали, что его деньги растут, и в какой-то момент, когда несчастная жертва захотела забрать эти деньги, он, к сожалению, больше не мог этого делать, потому что сам не имел доступа к этим счетам", - описал ситуацию ведущий следователь полицейского участка Рапла Яан Аас.