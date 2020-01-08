Полиция: шансы вернуть отданные мошенникам 500 000 евро минимальны

Полиция сомневается, что отдавший так называемым инвестиционным мошенникам свыше 500 000 евро житель Раплаского уезда сумеет вернуть свои деньги, пишет Rus.ERR.
"С пострадавшим по телефону разговаривал говоривший по-русски мужчина, который предложил ему хорошую инвестиционную возможность. Согласившись, он общался с разными людьми, а затем постепенно переводил деньги на разные счета, где ему постоянно показывали, что его деньги растут, и в какой-то момент, когда несчастная жертва захотела забрать эти деньги, он, к сожалению, больше не мог этого делать, потому что сам не имел доступа к этим счетам", - описал ситуацию ведущий следователь полицейского участка Рапла Яан Аас.
Шансы на возвращение денежных средств жертве он оценил скептически: "Эта вероятность относительно мала. Мы можем задержать преступников, но я не очень верю, что деньги будут возвращены".