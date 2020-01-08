Департамент статистики: в 2019 году потребительские цены ощутимо выросли

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в декабре составило по сравнению с ноябрем -0,3% и по сравнению с декабрем прошлого года 1,8%.

По сравнению с декабрем 2018 года товары были дороже на 1,7% и услуги – на 1,9%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с декабрем прошлого года на 0,8% и нерегулируемые цены повысились на 2,5%.

По сравнению с декабрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял транспорт. Основную часть этого влияния составили подорожавший на 10,6% бензин и подорожавшее на 6% дизельное топливо. Чуть меньшее влияние оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Более половины роста цен пришлась на мясо и мясную продукцию (6,2%) и свежие овощи (8,9%). Из продуктов питания более всего за это время подорожали другие мучные и крупяные изделия (на 12%), но подешевели картофель (на 17%) и крепкие спиртные напитки (на 12%).