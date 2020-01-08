Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела

«Загорелось внизу — не двигатель, а в районе запасных колес с правой стороны. Мы вытащили "запаски", вроде как огнетушителями удалось сбить огонь, дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», — пояснил Васильев.