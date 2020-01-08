Ср, 8.01.2020
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  • Ратас: ратификация пограндоговора с РФ в ближайшие годы маловероятна

Ратас: ратификация пограндоговора с РФ в ближайшие годы маловероятна

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что ратификация договора о государственной границе между Эстонией и РФ в ближайшие годы маловероятна, подчеркнув при этом важность поддержания диалога с Москвой.

Об этом Ратас сообщил во вторник в интервью программе Esimene Stuudio, комментируя приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить конгресс финно-угорских народов в Тарту летом 2020 года. «Я в любом случае поддерживаю то, чтобы мы не сидели в разных углах комнаты, как [поссорившиеся] соседи, а пытались поддерживать диалог», - цитирует премьер-министра Rus.ERR.

По его словам, ратификация пограничного договора с Россией в ближайшие годы вряд ли произойдет: «Годы показали, что на самом деле у Государственной Думы нет к этому интереса».

Юри Ратас считает, что договор все-таки следует ратифицировать: «Лучше, чтобы была конкретика, ясность, это нужно».

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