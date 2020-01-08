Урмас Рейнсалу решительно осудил ракетные удары Ирана по иракским военным базам

«Выражаю соболезнования близким погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране. Я осуждаю произведенные сегодня ночью ракетные обстрелы Ирана иракских военных база. Выражаю поддержку нашим военнослужащим и союзникам, базы которых подверглись нападению. В момент атаки наших военнослужащих на базе не было», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

По его словам, Эстония внимательно следит за развитием кризиса в сфере безопасности. «В среду утром мы проводим совещание с президентом, премьер-министром, министром обороны и председателем комиссии по иностранным делам», - добавил Рейнсалу.

Премьер-министр Юри Ратас также подтвердил в соцсетях, что на утро среды он с министром иностранных дел, министром обороны и председателем комитета по иностранным делам Рийгикогу приглашен в Кадриорг для обсуждения напряженной международной обстановки.

«Эстония как новый член Совета Безопасности ООН работает с другими странами над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением новых конфликтов. Эстония как малое государство, безусловно, заинтересована в том, чтобы обеспечить в мире стабильность безопасности, и в том, чтобы отношения между государствами были предсказуемы и основаны на международном праве», - сказал Ратас.

Как подтвердило Министерство обороны Эстонии, несущие службу в Ираке эстонские военнослужащие не пострадали в результате ракетных обстрелов Ирана.

«Мы можем подтвердить, что был установлен контакт с эстонскими военнослужащими в Ираке и что ни один из военнослужащих не пострадал», - сказал министр обороны Юри Луйк.

Уже в течение нескольких дней на базе Аль-Асади были установлены повышенные меры безопасности, и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы, добавило Министерство обороны.

Иран заявил в среду, что принял ответные меры на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, организовав ракетный удар против войск США в Ираке.

«Иран осуществил и завершил пропорциональные меры самообороны, атаковав базу, которая стала объектом трусливого вооруженного нападения на наших граждан и сановников», - заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в Твиттере.

«Мы не стремимся к эскалации или к войне, но мы защищаем себя от любой агрессии»,- заявил он.

В ночь на среду Иран совершил нападение на две иракские военные базы, где дислоцированы подразделения США и коалиции.