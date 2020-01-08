Галерея: президент и министры обсудили напряженную международную обстановку

«Эстония как новый член Совета Безопасности ООН работает вместе с другими странами над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением новых конфликтов», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Он добавил, что Эстония как маленькое государство заинтересована в том, чтобы ситуация с безопасностью в мире была стабильной, а отношения между государствами - предсказуемыми и основанными на международном праве.

