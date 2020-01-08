«Адмирал Беллинсгаузен» пересек 60-ю параллель и официально находится в Антарктиде

Пересечение пролива Дрейка продолжается. К вечеру 6 января половина пути, которого мы опасались, была преодолена без потерь, и мы быстро приближаемся к крупнейшему в мире природному заповеднику размером с Австралию – Антарктиде. Мы с гордостью изучаем морские карты, где Беллинсгаузена неоднократно называют эстонским адмиралом. Обнаруживаем разные виды дельфинов. Ломтики гигантской булки, взятой из Ушуайи, получились точно в форме сердца. Полярный эксперт Яанус Ханнес уверен, что они напоминают Антарктиду.

ФОТО: Märten Vaikmaa

Наши сердца действительно сейчас на этом холодном материке. Единственный заболевший морской болезнью член команды поправился. Нептун до сих пор был к нам благосклонен. Место, где мы сейчас идем, на языке моряков называется Drake Lake (озеро Дрейка), т.е. довольно гладкий и спокойный пролив Дрейка. Даже если Нептун передумает, мы благодарны за прекрасное начало.

В ночь на 7 января было получено сообщение:

Вечером 6 января «Адмирал Беллинсгаузен» пересек 60-й градус широты в проливе Дрейка, и теперь мы официально в Антарктиде. Прозвучала торжественная судовая сирена, команда собралась на палубе перед сине-черно-белым флагом. Капитан Индрек Киви поблагодарил Нептуна за то, что он хранил нас, и попросил его поддержки для прохода через айсберги.

Марис Пруули,