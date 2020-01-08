«Адмирал Беллинсгаузен» пересек 60-ю параллель и официально находится в Антарктиде

Эстонская антарктическая экспедиция в ночь на вторник пересекла 60-ю широту и теперь официально вошла в антарктические воды.
Пересечение пролива Дрейка продолжается. К вечеру 6 января половина пути, которого мы опасались, была преодолена без потерь, и мы быстро приближаемся к крупнейшему в мире природному заповеднику размером с Австралию – Антарктиде. Мы с гордостью изучаем морские карты, где Беллинсгаузена неоднократно называют эстонским адмиралом. Обнаруживаем разные виды дельфинов. Ломтики гигантской булки, взятой из Ушуайи, получились точно в форме сердца. Полярный эксперт Яанус Ханнес уверен, что они напоминают Антарктиду.
Наши сердца действительно сейчас на этом холодном материке. Единственный заболевший морской болезнью член команды поправился. Нептун до сих пор был к нам благосклонен. Место, где мы сейчас идем, на языке моряков называется Drake Lake (озеро Дрейка), т.е. довольно гладкий и спокойный пролив Дрейка. Даже если Нептун передумает, мы благодарны за прекрасное начало.
Вечером 6 января «Адмирал Беллинсгаузен» пересек 60-й градус широты в проливе Дрейка, и теперь мы официально в Антарктиде. Прозвучала торжественная судовая сирена, команда собралась на палубе перед сине-черно-белым флагом. Капитан Индрек Киви поблагодарил Нептуна за то, что он хранил нас, и попросил его поддержки для прохода через айсберги.