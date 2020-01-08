Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке: они достигли максимума за полгода

Как сообщает РБК со ссылкой на Investing.com, на торгах в Лондоне стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent утром достигла отметки в 70,16 доллара, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня.

В 5:40 утра стоимость мартовских фьючерсов на Brent достигла 70,73 доллара, а февральские фьючерсы марки WTI к этому времени выросли до 64,7 доллара, передает Коммерсантъ.

Последний раз баррель Brent стоил дороже 70 долларов в конце мая и тоже был связан с событиями в районе Персидского залива: США обвинили Тегеран в нападении на два танкера в ОАЭ, а иранские военные пригрозили отправить американские корабли «на дно».